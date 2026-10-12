China reducirá aranceles a exportaciones europeas de aceite, calzado y piezas de coches

Las reducciones arancelarias para las ventas de estos productos desde los países de la UE se empezarán a aplicar el 1 de enero de 2027 y permanecerán durante los cuatro años siguientes, según explican fuentes comunitarias.

Bruselas cifra en 4.000 millones de euros el valor de las exportaciones europeas a China que se beneficiarán de esta medida, mientras que el ahorro en los impuestos que pagarán los importadores europeos será de 225 millones.

Pekín aprobará estas "reducciones" arancelarias bajo el principio de 'nación más favorecida' de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que estarán disponibles para los importadores de todo el mundo, pero beneficiarán principalmente a la UE, ya que el bloque es el origen de la mayoría de las compras de los productos implicados, explican las mismas fuentes.

Estas ventajas arancelarias para productos europeos son uno de los tres pilares del acuerdo anunciado el viernes pasado durante la visita del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, tras reunirse con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y con el viceprimer ministro He Lifeng.

Los otros dos son el acceso de la UE a tierras raras de China y el compromiso de Pekín para reducir sus exportaciones de coches híbridos e híbridos enchufables al bloque comunitario, siendo el segundo el gran objetivo de Bruselas.

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La Comisión Europea ha confirmado el acuerdo con las autoridades chinas para que reduzcan las ventas a la UE de este tipo de vehículos hasta las 350.000 unidades anuales, lo que supone disminuir la cifra actual a "más de la mitad", teniendo en cuenta que se espera que China exporte 800.000 vehículos híbridos y enchufables al cierre de 2026.

El pacto tendrá una vigencia de cuatro años y reducirá la cuota de mercado de estos coches chinos sobre el total de ventas de vehículos en la UE desde el 12 % actual hasta aproximadamente el 6 %, precisa el Ejecutivo comunitario.

Bruselas implementará esta parte del acuerdo aprobando una "medida de salvaguardia" con la que limitará las importaciones de híbridos chinos a esa cifra. Las autoridades aduaneras de los Estados miembros "básicamente dejarán de aceptar vehículos (híbridos) de origen chino una vez la cuota se haya agotado".

La Comisión Europea prevé aplicar esta medida desde el 2 de diciembre, pero inicialmente será "provisional". Tras 200 días de aplicación podrá hacerla "permanente" si cuenta con el visto bueno de una mayoría cualificada de Estados miembros.

"Estamos en el inicio de un proceso, no al final del mismo", advierten, no obstante, fuentes comunitarias, que descartan que con el acuerdo del viernes la UE haya conseguido ya "reequilibrar" su relación comercial con China.

Sefcovic tiene previsto viajar de nuevo a Pekín en enero y "antes de eso habrá mucho diálogo", añade la Comisión Europea, institución que también se asegura de que continuará el "diálogo" con las autoridades chinas en otros productos.

"De ninguna forma es el final de la historia", subrayan las mismas fuentes, que precisan que Bruselas presentará antes de la cumbre diciembre nuevos instrumentos comerciales y recuerdan la reciente carta en la que el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, reclamaron nuevas herramientas contra prácticas comerciales desleales de terceros países.