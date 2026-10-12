China refuerza los controles alimentarios tras incidentes graves en los últimos dos años

Entre los incidentes figuran una intoxicación masiva por plomo en una guardería en 2005 y la detección, en 2024, de transporte de aceite de cocina en vehículos que antes transportaron químicos.

La Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) publicó una directriz que pide castigos más severos para las infracciones graves y una mayor coordinación entre los reguladores de seguridad alimentaria y las autoridades judiciales.

Un representante del organismo citado por la agencia estatal Xinhua afirmó este lunes que la situación de la seguridad alimentaria en China se mantiene "en general estable", aunque advirtió de que los delitos relacionados con este ámbito son cada vez "más sofisticados", recurren con mayor frecuencia a plataformas digitales y pueden abarcar varias fases de la cadena de suministro.

La directriz establece como prioridades los productos cárnicos, las comidas escolares, los alimentos destinados al cuidado de la salud, las verduras y las frutas, y reclama controles más estrictos sobre la producción, las ventas en línea, los servicios de restauración y las importaciones.

Asimismo, plantea acelerar la revisión de la Ley de Seguridad Alimentaria para aclarar las responsabilidades de las empresas dedicadas al comercio electrónico de productos frescos, el reparto de comida y las ventas mediante retransmisiones en directo.

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El documento también insta a actualizar las listas de aditivos prohibidos cuando las investigaciones detecten nuevas sustancias ilegales.

Las nuevas medidas llegan después de varios episodios recientes. En agosto, las autoridades ordenaron inspecciones sobre verduras perecederas tras confirmarse el uso ilegal de formaldehído para conservar coles durante su transporte en el norte del país.

En julio de 2025, 201 menores fueron hospitalizados tras una intoxicación por plomo en una guardería de Tianshui (oeste), mientras que en 2024 siete empresas fueron multadas por transportar aceite de cocina en cisternas utilizadas previamente para productos químicos.

El antecedente más grave de las últimas décadas se remonta a 2008, cuando leche infantil adulterada con melamina causó la muerte de al menos seis bebés y afectó a unos 300.000 menores.