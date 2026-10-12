Cúpula empresarial de México propone comprar más petróleo a EE.UU. para aliviar tensiones

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, planteó este lunes incrementar las compras de petróleo, gas natural, gasolina y diésel estadounidenses como parte de una estrategia para reducir el déficit comercial de Estados Unidos frente a México, una de las principales preocupaciones del presidente Donald Trump.

“Podríamos exportar el petróleo que extraemos a otros países e importar de Estados Unidos petróleo que necesitamos”, explicó durante una conferencia de prensa.

Según Medina Mora, algunas refinerías mexicanas requieren crudos de características distintas a los producidos en el país, lo que limita su capacidad para obtener gasolina y aumenta la producción de combustóleo.

“Para el presidente Trump la variable crítica se llama déficit. Todas las acciones que hagamos para disminuir el déficit nos van a ayudar”, afirmó.

El dirigente sostuvo que comprar más combustibles estadounidenses permitiría reducir el desequilibrio bilateral sin necesariamente disminuir las exportaciones mexicanas.

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La propuesta surge mientras México busca resolver las disputas arancelarias con su principal socio comercial, que recibe más del 80 % de sus exportaciones.

Medina Mora también planteó revisar cómo se contabilizan determinados componentes electrónicos procedentes de Asia que ingresan a México a través de Estados Unidos, aunque su tránsito por territorio estadounidense no modifica necesariamente su origen comercial.

El presidente del CCE consideró que México está cerca de alcanzar un entendimiento comercial con Washington, aunque distinguió entre una solución inmediata a los aranceles y la revisión integral del tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Eso es lo que esperamos, que siga siendo un tratado trilateral con acuerdos bilaterales”, señaló.

Explicó que el objetivo inmediato es reducir los gravámenes estadounidenses aplicados bajo la sección 232, que afectan a sectores como el automotriz, el acero, el aluminio y el cobre.

“Lo que nos daña son los aranceles de la sección 232”, advirtió.

La cuarta ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos, centrada en estas medidas, continúa sin fecha definida.

Pero Medina Mora sostuvo que la revisión integral del T-MEC llevará más tiempo y defendió preservar su estructura trilateral, pese a que México y Canadá han seguido estrategias distintas frente a Washington.

El tratado permanece vigente hasta 2036, sujeto a revisiones anuales si sus tres integrantes no acuerdan extenderlo, luego de que Estados Unidos decidió no renovarlo por otros 16 años el pasado 1 de julio.

Para el empresariado, un entendimiento arancelario previo permitiría reducir la incertidumbre comercial mientras continúa la negociación de largo plazo sobre la integración económica norteamericana.