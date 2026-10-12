De la Calle: De la Espriella y Petro tienen en común que están "buscando siempre enemigos"

"Petro y De la Espriella son los dos polos opuestos del tablero político, pero hay métodos muy semejantes, hay un ADN común que utiliza esa política performativa, que está buscando siempre enemigos, enemigos innecesarios", expresa en entrevista a EFE De la Calle, quien analiza la actualidad política del país en su libro 'La democracia fatigada' (Penguin Random House), recién publicado.

"La lucha política es inherente a la democracia, pero yo veo en De la Espriella cierto deseo de buscar enemigos, sobre todo en ese terreno moral", distingue.

Como ejemplo de ello, el político de 80 años, quien fue jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las FARC, afirma que cree en que es necesario que haya "un alto grado de neutralidad desde la información que sale del Gobierno".

"Me parece que Petro convirtió los canales de información oficiales en botafuegos políticos, eso es reprochable. Pero la manera de enmendar eso no es hacer lo mismo en el signo contrario (...) Al parecer lo que se quiere reemplazar es una tarea puramente de propaganda política del signo A por otra del signo B", critica.

De la Calle considera que De la Espriella ganó las elecciones porque "recogió y sumó una serie de temores, de miedos, una fatiga de lo que venía del Gobierno anterior".

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El mandato de Petro, prosigue, "se excedió en el combate, en la gramática, en el delirio" y, a su juicio, "produjo muy pocos resultados.

"Yo digo que Petro tiene una enorme responsabilidad con la izquierda. Me parece que desperdició una oportunidad y eso fue lo que sumó la mayoría -relativamente pequeña- de De la Espriella (en las elecciones), porque tampoco es que él tenga el gran mandato que anuncia como para la refundación de Colombia", argumenta.

En ese sentido, De la Calle afirma que el nuevo Gobierno tiene tres focos, que son seguridad, "regresar a la ortodoxia económica" y una agenda de reconstrucción tras el terremoto que devastó el centro-oeste de Colombia el pasado 10 de agosto.

Sin embargo, De la Calle cree que este "Gobierno es un poco extraño". Al Ejecutivo le ve algunas "cosas acertadas" de la mano de "unos síntomas reprochables o por lo menos preocupantes" en el ámbito del respeto a las normas democráticas.

De la Calle desea que ciertos dejes del Gobierno de De la Espriella no sean "presagio" de una repetición de los años de "discusión llena de odio y de persecución" de Petro.

"Yo creo que muchos colombianos que votaron por De la Espriella no votaron por la revolución cultural, sino por la búsqueda de un Gobierno más reflexivo que corrija cosas", añade De la Calle.