Clima
13 de octubre de 2026 - 05:07

Alerta meteorológica: ¿Cuales son los departamentos que se verán afectados por tormentas?

Edificios en un paisaje urbano oscuro y nublado, algunos con luces encendidas, mientras el cielo se torna amenazante.
Se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes. Foto: archivo.ABC Color

Una alerta meteorológica emitida en las primeras horas de este martes 13 de octubre advierte sobre la persistencia de un sistema de tormentas que afecta a varias zonas del país, con potencial de generar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual. Sepa cuales serán los puntos más afectados.

Por ABC Color
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La Dirección Nacional de Meteorología advierte sobre el desarrollo de celdas de tormenta que podrían generar intensas ráfagas de viento y ocasional caída de granizo durante la madrugada y primeras horas de este martes.

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Según el reporte oficial difundido a las 03:50, las celdas de tormenta continúan desarrollándose de forma activa sobre la zona de cobertura. Se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de importante intensidad y la ocasional caída de granizos durante el transcurso de la madrugada y la mañana.

Imagen satelital muestra formaciones nubosas de diversas tonalidades, indicando actividad de precipitaciones en Paraguay.
La Dirección de Meteorología emite alerta por celdas de tormenta que podrían afectar Paraguay.

Zonas bajo alerta

El fenómeno afecta principalmente al norte y este de la Región Oriental, así como a sectores de la Región Occidental (Chaco).

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Los departamentos incluidos en el aviso de tiempo severo son: Concepción, el sector norte de San Pedro, Amambay, Canindeyú (sectores centro, norte y este) y Alto Paraguay.

Las autoridades recomiendan a la población de las áreas bajo aviso tomar precauciones ante la probabilidad de descargas eléctricas, fuerte patrullaje de vientos y raudales en zonas vulnerables.