Alerta meteorológica: ¿Cuales son los departamentos que se verán afectados por tormentas?

La Dirección Nacional de Meteorología advierte sobre el desarrollo de celdas de tormenta que podrían generar intensas ráfagas de viento y ocasional caída de granizo durante la madrugada y primeras horas de este martes.

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Según el reporte oficial difundido a las 03:50, las celdas de tormenta continúan desarrollándose de forma activa sobre la zona de cobertura. Se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de importante intensidad y la ocasional caída de granizos durante el transcurso de la madrugada y la mañana.

Zonas bajo alerta

El fenómeno afecta principalmente al norte y este de la Región Oriental, así como a sectores de la Región Occidental (Chaco).

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Los departamentos incluidos en el aviso de tiempo severo son: Concepción, el sector norte de San Pedro, Amambay, Canindeyú (sectores centro, norte y este) y Alto Paraguay.

Las autoridades recomiendan a la población de las áreas bajo aviso tomar precauciones ante la probabilidad de descargas eléctricas, fuerte patrullaje de vientos y raudales en zonas vulnerables.