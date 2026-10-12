Descienden los institutos cerrados en Francia en vísperas de nueva jornada de protestas

Según los datos del Ministerio de Educación, 130 institutos fueron bloqueados, frente a los 172 del pasado viernes, un 86 % menos que los afectados el pasado 6 de octubre, en pleno apogeo de las protestas que se iniciaron hace más de dos semanas en las afueras de París y se fue extendiendo por el resto del país.

Además, señaló que la protesta se circunscribe a 27 departamentos y que tres cuartos del territorio ha visto como reabrían con normalidad.

Pese a ello, se registraron algunos actos violentos y el Ministerio indicó que al menos ocho docentes han sido heridos, aunque ninguno de gravedad. Dos de ellos recibieron el impacto de un tiro pirotécnico en la espalda en Reims, en el este del país, indicó el fiscal de esa ciudad.

Por el momento, las autoridades no han establecido vínculos entre el movimiento de protesta de los estudiantes y el tiroteo registrado en un instituto cercano a Marsella, en el sureste del país, donde un alumno de 14 años hirió al director del centro y a una profesora, cuyas vidas no corren peligro.

La fiscal de Marsella, Audrey Jouaneton, aseguró que el centro no se encontraba bloqueado, aunque dijo que por ahora se desconoce el móvil del adolescente y no se descarta ninguna hipótesis.

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Las imágenes de los últimos días, con duros enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, han provocado una gran emoción y el propio presidente, Emmanuel Macron, las consideró "inaceptables" y pidió que las reivindicaciones estudiantiles se expresen "con calma, orden y respeto a las personas y los bienes".

Especialmente graves fueron los enfrentamientos el pasado martes, cuando a las protestas estudiantiles se sumaron los sindicatos obreros y consiguieron que 450.000 personas salieran a las calles de todo el país, según los organizadores, 266.000 según el Ejecutivo.

Dos días más tarde las cifras cayeron, entre 130.000 y 71.000, pero los sindicatos de estudiantes esperan insuflar aliento a la protesta en vísperas de una semana de vacaciones escolares que se iniciará a finales de mes.

Para ellos, son insuficientes los anuncios efectuados hasta ahora por el Gobierno, cuya medida más concreta es la atribución de 3.000 docentes suplementarios que han comenzado ya a llegar a los institutos para paliar la falta de personal.

Algunos sindicatos obreros también se han sumado al llamamiento a la huelga, al igual que las organizaciones de docentes, que consideran inaceptable el recorte de personal que prevé el proyecto de presupuestos para 2027 que ha aprobado el Ejecutivo y que ahora inicia su trámite parlamentario.

Un sondeo publicado este domingo revela que la mayoría de los franceses apoya las reivindicaciones de los estudiantes, aunque estas son muy dispares en función de los centros.

El Gobierno abrió una plataforma digital para recibir las quejas de los alumnos y el propio Macron pidió "concertación, discusión, respeto", al tiempo que señaló que "el Gobierno escucha" y "avanza".

La protesta de los estudiantes se ha convertido en uno de los temas de la precampaña para las presidenciales de abril-mayo próximo.

El candidato izquierdista Jean-Luch Mélenchon no ha dejado de respaldar el movimiento de los alumnos de instituto, lo que le ha valido críticas de sus rivales, que le acusan de querer recuperar el malestar de los jóvenes y, al tiempo, de atizar la violencia.