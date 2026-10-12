Díaz-Canel desea "éxitos" y "pleno restablecimiento" al papa León XIV en su cirugía

"Hacemos votos por su pronto y pleno restablecimiento", puntualizó el mandatario cubano en sus redes sociales, en un mensaje que calificó de "testimonio" de su "más alta consideración y estima" por el pontífice.

Díaz-Canel añadió que "el pueblo de Cuba lo mantiene en su pensamiento y lo acompaña con respeto y aprecio".

El papa informó el pasado domingo que sería operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana durante una revisión médica de "rutina" y bien localizado.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", anunció el pontífice tras el rezo del Angelus.

Fuentes de la Santa Sede indicaron que el posoperatorio del pontífice durará una semana.

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Este lunes y previo a su ingreso para la cirugía, León XIV, de 71 años, cumplió su agenda con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo, según informó el boletín diario de la Santa Sede.