Dos muertos y tres heridos en un ataque con drones israelíes en el sur de Gaza

La Unidad de Ambulancias y Emergencias del Ministerio de Sanidad en el hospital Abu Yusef al Najar explicó a EFE que trasladó los dos cadáveres y a los tres heridos después de que drones de vigilancia atacaran a "un grupo de civiles" cerca de la mezquita Muawiya.

Los fallecidos fueron identificados como Ezedín Barhum y Salah Aqil.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí se limitó a indicar, por el momento, que "atacó a varios operativos militares en la zona", sin dar más detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias del ataque.

La mañana del lunes también murió un tercer hombre a causa de las heridas que sufrió el domingo en un ataque de un convoy militar israelí en el norte de la Franja, según informó la agencia oficial palestina de noticias, Wafa, que cita a una fuente médica.

Según la misma agencia, otro palestino resultó herido por disparos de las fuerzas israelíes cerca de la rotonda de Abu Hamid, al este de la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave.

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El Ministerio de Sanidad de Gaza informó el domingo de que, en las 24 horas anteriores, llegaron a los hospitales de la Franja siete cadáveres, seis de ellos de muertos recientes y uno de un herido que murió a causa de sus lesiones, además de 28 heridos.

Ese mismo día se cumplía un año de la entrada en vigor del alto el fuego, el 11 de octubre de 2025. Desde entonces, los ataques israelíes han causado 1.488 muertos y 5.281 heridos en el enclave, según el ministerio, que contabiliza además la recuperación de 836 cadáveres en ese periodo.

La cifra total de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, en octubre de 2023, asciende a 74.377, y la de heridos a 175.398, según la misma fuente.