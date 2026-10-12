EAU urge "fortalecer la seguridad colectiva" del golfo Pérsico tras ataques contra A.Saudí

Así lo manifestó el asesor diplomático de la Presidencia emiratí, Anwar Gargash, y principal portavoz del Ejecutivo de Abu Dabi en su cuenta de X: "Ha quedado claro que todos somos blanco de ataques y que nuestra seguridad es indivisible (...). Existe una necesidad imperiosa de reactivar la acción conjunta del Golfo y de fortalecer el marco de seguridad colectiva".

En este sentido, el diplomático emiratí remarcó la solidaridad entre los países de la región y advirtió de que "atacar al hermano reino de Arabia Saudí socava la seguridad de los EAU y de todos los estados del Golfo".

Asimismo, señaló que la dimensión de seguridad y defensa en la región ha sufrido un "grave descuido", lo que ha "envalentonado a otros a extralimitarse" en sus acciones.

Gargash sostuvo que la seguridad del golfo Pérsico es "una responsabilidad compartida que no admite indulgencia ni dilación", atribuyendo esta oleada de hostilidades a una "errónea valoración del agresor" de que los países de la zona son el "eslabón más débil en un conflicto que intentaban evitar".

La reacción de la diplomacia emiratí se produce tras una serie de ataques cometidos el pasado viernes contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad por los rebeldes hutíes del Yemen.

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Esos ataques sobre las instalaciones aeroportuarias de la capital saudí deja hasta el momento 17 muertos y más de 300 heridos.

Asimismo, el Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam, situado en el este de Arabia Saudí, fue alcanzado por un proyectil en sus inmediaciones, según la información oficial difundida horas después de la suspensión de operaciones aéreas Riad.

La escalada entre Riad y los insurgentes apoyados por Irán se ha intensificado desde mediados de julio, en medio de un repunte del conflicto militar en Yemen y de repetidos ataques con drones y misiles contra infraestructuras estratégicas y energéticas en el reino árabe, mientras aviones saudíes bombardean diariamente territorio yemení bajo control hutí.