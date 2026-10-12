Ecuador captura a una colombiana que iba a viajar a Madrid con medio kilo de cocaína

La mujer fue identificada por el ministro como Verónica Restrepo, de 26 años, quien "registraba inusuales movimientos migratorios".

Reimberg señaló que personal de la Subsecretaría de Migración presente en el aeropuerto de la capital detectó el caso e inmediatamente se le realizó un "registro corporal y de su equipaje, donde fue encontrado medio kilogramo de clorhidrato de cocaína".

Agregó que la mujer fue detenida y puesta a las órdenes de las autoridades competentes.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Aunque la mayor cantidad de droga es decomisada en puertos, en carreteras o en casas y bodegas donde grupos criminales la esconden, la Policía también ha decomisado cantidades más pequeñas en aeropuertos y empresas de paquetería.