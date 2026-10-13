Migajas políticas: Ministra Salma Agüero gastará USD 19.000 para traer a polémico youtuber mexicano

La cuenta oficial en Facebook de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), cuya titular es Salma Agüero, anunció el regreso del conferencista mexicano Farid Dieck para este 7 de noviembre, en el marco del II Congreso Internacional de Salud Mental.

Se trata de la segunda edición de este evento, luego de que el año pasado fuera convocado con la misma figura central. Desde la organización gubernamental mencionan que los paneles y debates incluirán también temas como la prevención de adicciones, depresión y otros.

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¿Quién es Farid Dieck y por qué su contratación genera polémica en Paraguay?

Farid Dieck es un conocido creador de contenido, psicólogo, conferencista, autor y músico mexicano. En su canal de YouTube, su material más popular se enfoca en el análisis de personajes, películas y videojuegos desde la perspectiva de la salud mental.

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A pesar de su alcance digital, el creador de contenido es cuestionado por parte de sus propios seguidores a raíz de la relación con su esposa y las supuestas humillaciones públicas que dejan ver en sus publicaciones. Este comportamiento derivó en que en redes lo califiquen como “migajero”, término utilizado en internet para describir a una persona que se conforma con “migajas” de afecto, atención o amor en una relación personal o romántica.

¿De qué se le acusa a Farid Dieck y por qué sus seguidores lo llaman “migajero”?

Independientemente de su vida privada y las críticas vertidas en redes sociales, sus cobros y los honorarios facturados a distintas dependencias estatales también estuvieron envueltos en fuertes polémicas.

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Recientemente, Dieck fue vinculado a un escándalo en el Gobierno del Estado de Veracruz, México, donde se destinaron unos 864.200 pesos mexicanos (aproximadamente US$ 47.000) por un paquete de charlas que incluyó a Dieck y al también polémico conferencista y filósofo de izquierda Diego Ruzzarín.

¿Cuánto cuesta traer a Farid Dieck?

En lo que concierne a contrataciones fuera de México, las agencias internacionales de representación de conferencistas suelen aplicar un recargo adicional por conceptos de logística, pasajes en vuelos internacionales, hospedaje de nivel y la exclusividad de agenda.

La Ministra de la Juventud, Salma Agüero, confirmó que la contratación del youtuber mexicano tiene un costo de USD 19.000 financiado del Programa de Iniciativas Juveniles PROSIJ de la Secretaría Nacional de la Juventud.