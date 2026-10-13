Pronóstico del tiempo: prevén lluvias y posibles tormentas eléctricas este martes

El informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) señala que en Asunción la jornada de este martes comenzará con un ambiente fresco a cálido, cielo cubierto y vientos variables. La previsión también señala lluvias dispersas y neblinas durante las primeras horas de la mañana.
Las temperaturas por la mañana oscilarán entre 19 y 22 °C. Para la tarde se esperan valores de entre 23 y 24 °C, con un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables que luego soplarán del sur. También se pronostican lluvias dispersas.
Durante la noche, las temperaturas descenderán de 22 a 19 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del sur y lluvias leves y dispersas, de acuerdo con el reporte meteorológico.
Lluvias y posibles tormentas eléctricas
En varias localidades del interior del país se prevén condiciones similares, con ambiente fresco a cálido, nubosidad y precipitaciones. Sin embargo, en algunas zonas también se anuncian ocasionales tormentas eléctricas.
En Concepción y San Pedro, la temperatura mínima prevista es de 19 °C y la máxima de 24 °C. Para ambas localidades se esperan lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, además de vientos variables que luego cambiarán al sur.
En Caacupé, el pronóstico indica temperaturas de entre 19 y 24 °C, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. En Villarrica, los valores oscilarán entre 18 y 23 °C, bajo condiciones de cielo mayormente nublado y precipitaciones dispersas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.
Coronel Oviedo tendrá una mínima de 19 °C y una máxima de 24 °C. Se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas y vientos variables.
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Cómo estará el tiempo en el sur
En el sur del país, Caazapá tendrá temperaturas de entre 17 y 23 °C, mientras que en Encarnación se esperan valores de entre 17 y 22 °C. En ambas localidades se pronostican lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.
Por su parte, San Juan Bautista registrará una mínima de 16 °C y una máxima de 22 °C, con lluvias dispersas. En Paraguarí, las temperaturas oscilarán entre 18 y 23 °C, también con precipitaciones dispersas.
En Pilar, la previsión señala valores de entre 16 y 22 °C, cielo mayormente nublado y lluvias dispersas.
¿Qué temperaturas se esperan en el este y el norte?
En Ciudad del Este, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 23 °C. La DMH prevé lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, con vientos variables.
En Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, las mínimas llegarán a 19 °C y las máximas a 23 °C. Para ambas ciudades se anuncian precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas y cielo mayormente nublado.
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Pronóstico para el Chaco: máximas de hasta 28 °C
En el Chaco, las temperaturas previstas presentan diferencias entre las localidades incluidas en el informe meteorológico.
En Pozo Colorado se espera una mínima de 19 °C y una máxima de 24 °C. El pronóstico indica ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables que luego soplarán del sur y lluvias dispersas.
En Mariscal José Félix Estigarribia, los valores oscilarán entre 18 y 24 °C. También se prevén cielo mayormente nublado, vientos variables con posterior cambio al sur y lluvias dispersas.
Fuerte Olimpo tendrá las temperaturas más elevadas entre las localidades del Chaco mencionadas en el reporte, con una mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C. La jornada se presentará cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.