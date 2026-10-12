Ecuador registró 323 feminicidios los primeros 9 meses de 2026, alertan grupos feministas

"¿Qué está haciendo el Estado para proteger las vidas de mujeres y niñas? En Ecuador ¡Nos siguen matando en la impunidad!", señaló en su cuenta de la red social X la Fundación Aldea, que lidera el proyecto de registro.

Del total, 243 casos están vinculados a sistemas criminales, es decir, que ocurren en el contexto de la disputa entre grupos de crimen organizado, una guerra que también ha disparado las cifras de homicidios de manera general.

Otros 67 feminicidios fueron calificados como íntimos y 13 fueron transfemicidios. Además, 26 víctimas eran menores de 18 años.

De acuerdo al registro, las provincias en las que se han reportado más casos son las de la costa, donde los grupos criminales tienen mayor incidencia debido a que son zonas clave en las ruta utilizadas para sacar la droga hacia el extranjero.

En Guayas, cuya capital es Guayaquil, se registraron 76 feminicidios; en Manabí 57 y en El Oro, fronteriza con Perú, 53.

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La Alianza feminista también alertó de que el uso de armas de fuego sigue en aumento, así como ha crecido también el número de niños, niñas y adolescentes en orfandad.

El 79 % de los casos registrados entre enero y septiembre se perpetraron con un arma de fuego, una cifra que creció con fuerza en los últimos años, especialmente tras el inicio de la pandemia de la covid-19, al haber pasado de 9 % en 2020 al 48 % en 2021, de acuerdo a cifras de la alianza.

La edad más frecuente de las víctimas es 28 años, siendo la más joven una bebé de un año y la mujer con mayor edad una de 83 años.

Al menos el 37 % de los perpetradores tenía un vínculo sentimental con la víctima y, del total, al menos 17 mujeres reportaron antecedentes de violencia, cinco tenían vigente una boleta de auxilio y siete fueron abusadas sexualmente.

Según las estadísticas de la alianza, al menos siete mujeres asesinadas estaban embarazadas y 78 niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad.

En 2025, en Ecuador se registraron 411 feminicidios, la cifra más alta de asesinatos machistas contabilizados en el país andino, de acuerdo a cifras de los grupos feministas.