El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad prorroga su cierre hasta el próximo sábado

De acuerdo con la NOTAM, la nueva suspensión se inició este mismo lunes a las 8.45 hora local (5.45 GMT) y se alargará hasta las 21.00 hora local (18.00 GMT) del próximo sábado cuando se levantará el cierre de las operaciones de este importante aeropuerto capitalino.

Esta "medida de precaución" afecta a todo el tráfico aéreo y a una área de influencia de un radio de 5 millas náuticas o 9 kilómetros alrededor del aeropuerto Rey Khalid, añadió el aviso.

Anteriormente, la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí (GACA) había anunciado una prórroga en la suspensión de las operaciones en este aeropuerto, aunque sin especificar el periodo de cierre, después de que al menos 17 personas hayan muerto y otras 300 hayan resultado heridas en las últimas ofensivas de los hutíes.

Según un comunicado de la GACA, la medida busca "completar los procedimientos necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones aeroportuarias y su operatividad" en coordinación con las autoridades competentes, después de que este domingo un nuevo proyectil impactara contra la Terminal 4 de la instalación.

La parálisis en el transporte aéreo de la capital ha provocado notables trastornos logísticos en eventos internacionales celebrados en la ciudad, impidiendo la llegada de numerosos asistentes y delegados que tenían previsto participar en la 25.º edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC, en sus siglas en inglés), que se celebra estos días en Riad.

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De hecho, algunos de los responsables de las principales petroleras mundiales, como ExxonMobil, TotalEnergies y BP, que estaban anunciados para asistir al WPC, no han acudido pese a estar confirmada su presencia.