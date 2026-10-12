El FMI aumenta en un punto la previsión de crecimiento de Israel en 2026, hasta el 4,5 %

En comparación con el informe de abril de este año, menos de una semana después del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos que siguió a 40 días de guerra en la que también participó Israel, el FMI ha revisado al alza el crecimiento del país para 2026, pese a que el conflicto aún sigue en marcha.

En ese informe de abril el organismo había rebajado su pronóstico de crecimiento del producto interior bruto (PIB) israelí para este del 3,9 % al 3,5 %, teniendo en cuenta el impacto del conflicto en Oriente Medio.

De cara a 2027, el nuevo documento del FMI mantiene su previsión del crecimiento en el 4,4 %.

El FMI destaca que la economía mundial "vuelve a mostrarse resiliente" y que se mantiene "mejor de lo previsto, a pesar de la prolongada guerra en Oriente Medio y de las continuas presiones derivadas de las tensiones comerciales".

En cuanto al resto de variables de Israel, el organismo estima que los precios de consumo crecerán el 1,8 % en 2026, frente al 2,3 % que previo en el informe anterior, mientras que en 2027 aumentarán ligeramente hasta el 2 %.

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La balanza por cuenta corriente se situará en el 1,1 % del PIB en 2026, frente al 1,9 % estimado previamente, y subirá al 1,7 % en 2027.

Por su parte, la tasa de desempleo rondará el 3,1 % en 2026 (una décima menos que lo previsto en abril), y se mantendrá en el mismo porcentaje en 2027.