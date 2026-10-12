El FMI mejora el crecimiento de las economías de Asia, aunque se desaceleran frente a 2025

La mayor economía de la región, China, crecerá el 4,5 % este año, una décima menos de lo previsto por el Fondo en el mes de julio y medio punto porcentual menos que en 2025, debido a la subida del petróleo y problemas estructurales que afectan al país.

India se mantiene como una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, con una proyección del 7 % para 2026 y 2027, seis y tres décimas más, respectivamente, de lo vaticinado en julio.

Sobre la economía nipona, aunque mejora frente a julio, el FMI predice una desaceleración al 0,7 en 2026 (venía de crecer en 2025 el 1,2 %) debido al shock energético mundial, que en su caso ha estado amortiguado por una intervención fiscal en el segundo trimestre del año.

Los miembros más destacados de la ASEAN (Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y Singapur) registrarán un crecimiento del 4,4 % en 2026, tres décimas más de lo esperado en el mes de julio por el FMI pero una menos que el año pasado.

"El panorama global de la IA sigue estando altamente concentrado" y "solo unas pocas economías producen semiconductores avanzados a escala, con Corea y Taiwán abasteciendo el 62 % del comercio neto en hardware de computación relacionado con la IA", dice el documento.

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La fuerte demanda de chips impulsará la economía de Corea, que según el Fondo este año avanzará el 3,3 % y el próximo el 2,8, frente al 1,1 % que creció en 2025.

Además de atraer capitales a las economías asiáticas, prosigue el FMI, el aumento en las exportaciones tecnológicas de Corea y Taiwán "genera fuertes efectos positivos de valor agregado" en países fabricantes y exportadores de materias primas de la región, como Japón.

Los gobiernos asiáticos han anunciado este año programas para acelerar el crecimiento del sector de la IA, en medio de un debate global relacionado con los riesgos asociados a esta tecnología y de descubrimientos sobre infiltraciones autónomas por parte de agentes virtuales tanto en el ámbito privado como en la administración pública.

Las interrupciones en el comercio global vinculadas con los bloqueos en los estrechos de Ormuz y Bab al Mandeb -debido a los conflictos en Irán y Yemen- afectan negativamente ya que los importadores de energía enfrentan mayores costes de importación y más presiones sobre el tipo de cambio.

Solo China (el mayor importador de petróleo del mundo) redujo sus importaciones de crudo un 23 % entre marzo y junio de 2026 mediante el uso de sus reservas nacionales y la compresión del consumo interno.

Salvo excepciones como Malasia o Brunéi, que tienen fortalezas como exportadores de crudo, la mayoría de los países asiáticos enfrentan escenarios cada vez más difíciles en el mercado energético global.