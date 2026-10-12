El gasto turístico en Ecuador alcanzó los 48,2 millones de dólares durante último feriado

La cartera de Estado señaló que, considerando esta diferencia de días, el gasto promedio diario creció un 29,5 %, al pasar de 12,42 millones de dólares a 16,08 millones de dólares en el festivo de este año.

Asimismo, el gasto promedio por viaje aumentó un 25,7 %, de 52,68 dólares en 2025 a 66,22 dólares en 2026.

Las provincias andinas de Pichincha -cuya capital es Quito- y Azuay encabezaron el gasto turístico diario, con 3,11 millones de dólares y 2,63 millones de dólares, respectivamente.

La ocupación hotelera a nivel nacional alcanzó el 40,65 %, un incremento de 6,55 puntos porcentuales respecto a 2025 y el nivel más alto registrado para este feriado en los últimos cuatro años, de acuerdo al ministerio.

La provincia amazónica de Pastaza lideró la ocupación con el 68,38 %, seguida de Azuay (66,04 %), Morona Santiago (51,06 %), Galápagos (48,40 %) y Pichincha (47,66 %).

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En cuanto a los viajes turísticos, el país alcanzó un total de 728.350 desplazamientos a lo largo del feriado, con un promedio diario de 242.780, lo que representa un incremento del 3,03 % frente a 2025.

Las provincias de costeras de Guayas -cuya capital es Guayaquil-, Santa Elena, Pichincha y Azuay concentraron los mayores volúmenes de viajes por jornada.