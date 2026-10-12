El Gobierno alemán anuncia que bajará el impuesto a la electricidad al mínimo europeo

En una comparecencia en Berlín tras una reunión de la cúpula de su partido, en la que se abordó entre otros temas la crisis de popularidad que atraviesa el Gobierno de conservadores y socialdemócratas, Merz se comprometió a "aliviar" a unos ciudadanos descontentos con el encarecimiento del coste de la vida.

"Era un compromiso que hasta ahora no habíamos cumplido", reconoció el líder cristianodemócrata, cuyo Ejecutivo sí que introdujo al asumir el poder en 2025 bajadas al precio de la electricidad, pero no para todos los consumidores, como había asegurado en campaña.

Por ello, ahora el objetivo es "aliviar la carga de los ciudadanos y cerrar el vacío de credibilidad", dijo Merz.

El canciller no ofreció cifras concretas ni avanzó a partir de cuándo se podría aplicar la medida, que el Gobierno pretende financiar gracias a los "márgenes de actuación" que dejan los presupuestos.

No obstante, argumentó que el gesto no era posible antes, cuando la economía estaba estancada, pero que ahora que se prevé un crecimiento del 1,3 % del PIB para este año, con 15.000 millones de ingresos para el Estado central, sí que existe un margen suficiente.

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Durante la rueda de prensa, Merz reconoció que su Unión Cristianodemócrata (CDU) debe esforzarse para salir de una "crisis de confianza", después de que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y la izquierdista La Izquierda ganaran los más recientes comicios regionales.

El canciller afirmó que es necesario que la vida vuelva a ser más asequible para la población, pues se ha encarecido, lo que ha provocado una sensación de injusticia entre los ciudadanos.

Sólo si se abordan estas percepciones mejorará la confianza en las reformas estructurales que pretende sacar adelante el Gobierno y que traerán aparejadas mejoras para el país a largo plazo, argumentó.

En la actualidad, los hogares alemanes pagan un impuesto de 2,05 céntimos por kilovatio/hora, frente a la recomendación de la Unión Europea (UE) de reducir la tasa a 0,05 céntimos por kilovatio/hora para impulsar la electrificación frente al consumo de energías fósiles.

Según datos del Ministerio de Finanzas alemán, la medida tendría un coste estimado para el Estado de 5.400 millones de euros al año.