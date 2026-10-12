El Kospi surcoreano cae más de un 4 % en la apertura, lastrado por las tecnológicas

Transcurridos los quince primeros minutos de negociación, el indicador bajaba el 4,61 %, ó 294,03 puntos, hasta los 6.090,21 enteros, después de que en la víspera restara el 3,65 %.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, perdía el 2,14 %, ó 18,17 puntos, hasta las 831,02 unidades.

El parqué surcoreano se vio arrastrado a la baja después de que Wall Street cerrara en terreno mixto, aunque con caídas en el sector tecnológico, ante la subida del precio del petróleo y mientras los inversores esperan el próximo dato de inflación y los resultados de los principales bancos estadounidenses.

El valor de referencia local, el del fabricante de chips Samsung Electronics, se desplomaba el 4,69 %, mientras que su rival SK hynix retrocedía el 5,3 %.

A su vez, la firma de inversión en tecnología SK Square se hundía por debajo de un 7 %, y el gigante de internet Naver se depreciaba el 3,32 %.

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El fabricante de baterías LG Energy Solution se anotaba una caída del 4,4 %, mientras que LG Electronics sufría un descenso de un 5 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor bajaba el 5,31 %, y su empresa hermana Kia el 4,81 %.

Las navieras HD Hyundai Heavy y Hanwha Ocean caían el 3,42 % y el 4,9 %, respectivamente.

En defensa, Hanwha Aerospace perdía el 3,48 %, Korea Aerospace Industries, el único fabricante de aeronaves del país, descendía el 4,5 %, y LIG Defense & Aerospace se dejaba el 4,54 %.