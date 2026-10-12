Mundo
12 de octubre de 2026 a la - 10:45

El papa nombra a Carlos Morel como arzobispo de Santo Domingo tras renuncia de Ozoria

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Santo Domingo, 12 oct (EFE).- El papa León XIV aceptó la renuncia de monseñor Francisco Ozoria Acosta como arzobispo metropolitano de Santo Domingo y al frente del Ordinariato Castrense, tras cumplir los 75 años, y designó en su lugar a monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, informó este lunes la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

Por EFE
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Morel Diplán, quien se desempeñaba como arzobispo coadjutor desde octubre de 2025, realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 2000.

En 2007 obtuvo una licenciatura en Teología Moral en el Instituto Alfonsiano de Roma.

En febrero de 2017 fue ordenado obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros, segunda ciudad de República Dominicana, y en diciembre de 2023, el papa Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis de La Vega.

En octubre de 2025, León XIV lo nombró arzobispo coadjutor de Santo Domingo.