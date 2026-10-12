El papa nombra a Carlos Morel como arzobispo de Santo Domingo tras renuncia de Ozoria

Morel Diplán, quien se desempeñaba como arzobispo coadjutor desde octubre de 2025, realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 2000.

En 2007 obtuvo una licenciatura en Teología Moral en el Instituto Alfonsiano de Roma.

En febrero de 2017 fue ordenado obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros, segunda ciudad de República Dominicana, y en diciembre de 2023, el papa Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis de La Vega.

En octubre de 2025, León XIV lo nombró arzobispo coadjutor de Santo Domingo.