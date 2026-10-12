Mundo
12 de octubre de 2026 - 17:55

El peruano Joaquín Galdós sale a hombros en Calanda (Teruel)

Imagen sin descripción

Madrid, 12 oct (EFE).- El diestro peruano Joaquín Galdós cortó las dos orejas de su segundo toro y salió a hombros al término del festejo mixto celebrado este lunes en Calanda (Teruel), en el que el novillero local Tomás González paseó un trofeo, mientras que el otro matador del cartel, Álvaro Lorenzo, muy por encima de su lote, fue ovacionado en sus dos turnos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Con alrededor de tres cuartos de entrada en los tendidos se lidiaron cuatro toros de El Canario, desiguales de presentación y juego, y dos novillos de Emilio Artalejo, también de juego dispar, para Álvaro Lorenzo (ovación y ovación tras aviso), Joaquín Galdós (silencio y dos orejas), y el novillero Tomás González (ovación y oreja). Hizo también su debut de luces ante sus paisanos el becerrista Álvaro Puig Simón.

Por otro lado, Sergio Rollón salió triunfador de la interesante novillada de Cebada Gago celebrada en Mejorada del Campo (Madrid), con dos de sus ejemplares premiados con la vuelta al ruedo; mientras que los también novilleros Alberto Donaire y Angelín compartieron salida a hombros en La Peza (Granada).

Así, en Mejorada del Campo, con más de media entrada, se lidiaron seis novillos de Cebada Gago, bien presentados, bravos y de juego interesante (3º y 6º premiados con la vuelta al ruedo) para Jesús Romero (silencio y ovación tras aviso), Cristian González (silencio y oreja), Sergio Rollón (oreja y dos orejas).

Y en La Peza, con tres cuartos largos de entrada, se lidiaron novillos de Cortijo de la Sierra (1º y 4º) y de Rocío de la Cámara (2º y 3º), manejables en distintos grados, para Alberto Donaire (dos orejas y aviso y vuelta al ruedo tras petición), Angelín (dos orejas y oreja).