El peruano Joaquín Galdós sale a hombros en Calanda (Teruel)

Con alrededor de tres cuartos de entrada en los tendidos se lidiaron cuatro toros de El Canario, desiguales de presentación y juego, y dos novillos de Emilio Artalejo, también de juego dispar, para Álvaro Lorenzo (ovación y ovación tras aviso), Joaquín Galdós (silencio y dos orejas), y el novillero Tomás González (ovación y oreja). Hizo también su debut de luces ante sus paisanos el becerrista Álvaro Puig Simón.

Por otro lado, Sergio Rollón salió triunfador de la interesante novillada de Cebada Gago celebrada en Mejorada del Campo (Madrid), con dos de sus ejemplares premiados con la vuelta al ruedo; mientras que los también novilleros Alberto Donaire y Angelín compartieron salida a hombros en La Peza (Granada).

Así, en Mejorada del Campo, con más de media entrada, se lidiaron seis novillos de Cebada Gago, bien presentados, bravos y de juego interesante (3º y 6º premiados con la vuelta al ruedo) para Jesús Romero (silencio y ovación tras aviso), Cristian González (silencio y oreja), Sergio Rollón (oreja y dos orejas).

Y en La Peza, con tres cuartos largos de entrada, se lidiaron novillos de Cortijo de la Sierra (1º y 4º) y de Rocío de la Cámara (2º y 3º), manejables en distintos grados, para Alberto Donaire (dos orejas y aviso y vuelta al ruedo tras petición), Angelín (dos orejas y oreja).