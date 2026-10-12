El petróleo de Texas cierra en 93,74 dólares tras ataques en Arabia Saudí y Ucrania

Al término de la sesión, los contratos de futuros del crudo para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,89 dólares respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo se volvió a tensionar después de los últimos acontecimientos en Arabia Saudí, en medio de la escalada con los rebeldes hutíes del Yemen, y en Ucrania, a pesar del anuncio de la tregua energética.

Las autoridades saudíes informaron este domingo de que un proyectil impactó en la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad que provocó la muerte de un ciudadano paquistaní y 11 heridos.

El aeropuerto de Arabia Saudí ha sufrido tres ofensivas desde el viernes, con un total de 16 fallecidos.

Este sábado, los hutíes, respaldados por Irán, dejaron 12 muertos y más de 300 heridos tras un ataque en la terminal, que supone una importante escalada del conflicto.

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Por otro lado, los inversores observan con cierta desconfianza el acuerdo anunciado por Trump entre Kiev y Moscú.

El Kremlin no confirmó hoy que Rusia haya aceptado la tregua energética.

Zelenski, por su parte, se mostró "sorprendido", aunque añadió que la noticia sería buena si Rusia cumpliera su parte y dijo haber impartido las órdenes correspondientes al Ejército.

En cambio, poco después denunció un nuevo ataque ruso contra una central eléctrica en la región de Járkov y dos instalaciones energéticas más durante la pasada madrugada.