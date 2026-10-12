El Salvador condena los ataques de rebeldes hutíes contra aeropuertos de Arabia Saudí

"El Salvador expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas" y "desea una pronta y plena recuperación a las personas heridas en estos lamentables ataques", señaló la Cancillería salvadoreña en un comunicado.

El Gobierno del presidente, Nayib Bukele, sostuvo que "en estos momentos tan difíciles, reiteramos nuestra solidaridad con el Reino de Arabia Saudita y reafirmamos los fuertes lazos de amistad que unen a ambas naciones".

El pasado 7 de octubre, los rebeldes hutíes de Yemen atacaron los aeropuertos internacionales Rey Jalid, en Riad, y Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, con un saldo de tres muertos y una treintena de heridos de varias nacionalidades.

El sábado volvieron a atacar el aeropuerto de Riad, con un saldo de doce muertos -entre ellos, cuatro saudíes y un estadounidense- y 309 heridos, según las autoridades saudíes.

Los ataques han provocado condenas de varios países árabes, que calificaron las acciones contra instalaciones de aviación civil como una amenaza para los pasajeros, el personal aeroportuario y la seguridad regional.

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Los hutíes, respaldados por Irán, sostienen que sus ataques contra objetivos saudíes, incluidos aeropuertos, instalaciones militares y energéticas, responden a los bombardeos previos de Arabia Saudí contra sus posiciones en Yemen, en apoyo a las fuerzas del Gobierno de ese país reconocido internacionalmente, bombardeos que también incluyen objetivos civiles como el aeropuerto de Saná.

Arabia Saudí interviene militarmente en Yemen desde 2015, después de que los hutíes tomaran Saná, la capital del país, a finales de 2014.