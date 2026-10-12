El SPD elige a Alexander Schweitzer tras dimitir Bärbel Bas por la muerte de su hijastra

"He presentado a la cúpula mi propuesta de que Alexander Schweitzer asuma sin demora sus funciones como nuevo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y esta mañana se lo he comunicado al canciller", manifestó Klingbeil en una declaración a los medios de comunicación en la sede berlinesa del SPD.

El copresidente de los socialdemócratas defendió su elección de Schweitzer, una decisión respaldada de forma unánime por la dirección del SPD.

"Creo que es la persona adecuada en este momento para afrontar los retos que se nos presentan", dijo Klingbeil sobre Schweitzer, de 53 años y ex primer ministro del estado federado de Renania-Palatinado (oeste de Alemania), cargo que ocupó entre 2024 y mayo de este año 2026.

Klingbeil sostuvo que aún no se han podido tomar "todas las decisiones sobre cómo seguirá la dirección del partido", dado que Bas también era copresidenta de la formación socialdemócrata, que gobierna como socio de coalición con las conservadoras Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU).

Sin embargo, Klingbeil señaló que propondrá al partido la organización de un congreso entre diciembre y enero donde toda la cúpula se someterá a votación y deberá ser decirse también la sucesión de Bas.

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El sistema de dirección bicéfala, con dos copresidentes, deberá mantenerse..

Klingbeil reaccionaba así a la dimisión de Bas, justificada por el fallecimiento de su hijastra.

"Tras la muerte de mi hijastra, me he dado cuenta de que necesito tiempo para superar el duelo (...) Además, lamento tener que constatar que los ataques públicos contra mi persona, lamentablemente también procedentes de las filas del socio de coalición, se han intensificado en este momento tan difícil para mí a nivel personal", escribió Bas en un comunicado publicado en Instagram.

Bas agregó que no dispone de las fuerzas para desempeñar plenamente, a corto plazo, sus funciones en el Gobierno y en el partido, y por eso ha decidido renunciar a ambos cargos.

Echando la vista atrás, señaló que no todos los pasos ni todas las decisiones han sido sencillas y, "sin duda, no todo ha salido bien", reconoció.

"Pero hay algo que siempre he tenido claro: merece la pena defender aquello en lo que creemos", dijo.

Bas, que tiene intención de mantener su escaño en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán, añadió que el personal de su ministerio se merece ahora una dirección sólida "que impulse con todas sus fuerzas las leyes y los proyectos de reforma pendientes".

Muchos de los elementos de las reformas anunciadas por el Gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas son rechazados por amplias capas de la población, que han reflejado su descontento en las urnas en los recientes comicios regionales de Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín, donde la CDU de Merz ha caído en picado e incluso quedó fuera de un Parlamento regional.

Las filas conservadoras han dirigido contra Bas parte de su descontento por las recientes derrotas electorales y una popularidad en las encuestas del bloque conservador y también del Gobierno de coalición en mínimos.

Merz, como canciller y presidente de la CDU, dijo en su cuenta de X la decisión de Bas merecía "respeto".

"Bärbel Bas y yo hemos trabajo en un clima de confianza en el Gobierno. Le agradezco por su compromiso. Como padre y abuelo puedo entender lo que dura que puede ser la pérdida que sufrió", dijo.

Tras los comicios regionales, la cúpula del SPD ratificó su lealtad a la coalición de Gobierno y defendió la necesidad de reformas, aunque subrayó que deben ser justas y contar con el apoyo de la población.

En los sondeos de intención de voto, el SPD, que logró con un 16,4 % su peor resultado histórico en unas elecciones generales en los comicios de 2025, también ha caído y se le atribuye entre un 11 % y un 14 %, algo por detrás de Los Verdes, que se mueven en una horquilla que va del 14 % al 17 %.

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) encabeza esas encuestas, pues se le atribuye hasta un 30 %, seguida de la CDU/CSU, a la que se atribuye hasta un 28 %.