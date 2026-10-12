Empresarios mexicanos proponen frenar aumentos extraordinarios del salario mínimo en 2027

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal patronal mexicana, José Medina Mora, planteó abandonar el Monto Independiente de Recuperación (MIR), un mecanismo que durante los últimos años permitió elevar los salarios mínimos por encima de la inflación.

“Ya es nada más un ajuste por inflación”, sostuvo el dirigente empresarial, quien consideró que los incrementos extraordinarios cumplieron su propósito inicial.

“Una vez que se ha logrado el objetivo, ya no tendría MIR”, añadió.

La propuesta supondría un cambio respecto a la política salarial impulsada desde 2019, cuando México comenzó a aplicar aumentos de dos dígitos para recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas.

Esta estrategia permitió que el salario mínimo general pasara de 88,36 pesos diarios en 2018 a 315,04 pesos en 2026, un incremento nominal superior al 250 %, aunque la recuperación real es menor al descontar la inflación.

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El MIR fue una de las herramientas utilizadas para lograr esa recuperación, al incorporar una cantidad adicional en pesos al incremento porcentual negociado cada año, evitando efectos directos en la inflación.

Medina Mora argumentó que el objetivo de que el salario mínimo permita adquirir dos canastas básicas ya se alcanzó, por lo que ahora corresponde preservar el poder adquisitivo sin imponer nuevas presiones sobre las empresas y los empleos formales, en un país donde la informalidad supera el 50 %.

La preocupación empresarial se concentra especialmente en negocios con menores márgenes de rentabilidad y sectores intensivos en mano de obra, donde los aumentos salariales se suman a otros costes laborales, como el aumento en los días de vacaciones con goce de sueldo, la reducción gradual de las horas laborales, entre otros cambios legales recientes.

El dirigente también mencionó el deterioro del empleo ante el aumento en los costos de los empleadores y puso como ejemplo a Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, donde señaló el cierre de 14 maquiladoras y la pérdida de unos 60.000 puestos de trabajo.

La propuesta llega además mientras México prepara la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hacia 2030, otra transformación que exigirá ajustes de organización y costes a las empresas.

El aumento definitivo del salario mínimo de 2027 deberá negociarse en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), donde participan representantes del Gobierno, trabajadores y empresarios.

La posición del CCE no constituye, por tanto, una decisión oficial ni implica que el Gobierno haya renunciado a continuar elevando los ingresos de los trabajadores, mientras se espera su propuesta de cara al cierre del año para su análisis de forma tripartita entre los representantes de los trabajadores, los empresarios y el Gobierno.