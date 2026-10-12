Entre el 80 y 90 % del flujo de petróleo del golfo Pérsico se ha restablecido, según EEUU

"El flujo de petróleo que sale de la región del golfo Pérsico es de unos 14 millones de barriles diarios en promedio a través del estrecho de Ormuz y del petróleo que sale por los oleoductos alternativos", afirmó Wright por videoconferencia durante la 25.ª edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC, en inglés), que se celebra esta semana en Riad, capital saudí.

El funcionario estadounidense admitió que esta situación sigue siendo incómoda para la seguridad energética mundial y los mercados, aunque indicó que hoy el petróleo tiene "un precio viable y razonable", a pesar de que los precios del crudo Brent se han disparado casi un 70 % este año tras el bloqueo de Ormuz.

Asimismo, describió los precios del petróleo como "ligeramente elevados", en comparación con "los elevadísimos precios mundiales del diésel".

"El problema del crudo del que hablamos mucho sigue ahí, pero en su mayor parte está controlado", insistió Wright, que recordó que hay una disminución de los productos refinados procedentes del golfo Pérsico, un suministro que en esta región se sitúa entre el 25 y el 35 % de los niveles previos a esta guerra, iniciada por EE.UU. e Israel.

Además, calificó de "problemas mayores" las amenazas de los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, contra la navegación vinculada a Arabia Saudí en el mar Rojo, la principal vía de exportación de petróleo alternativa del mayor productor de crudo de la OPEP desde el bloqueo de Ormuz tras el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.