Eslovenia parece haber rechazado por la mínima reformar la financiación de su TV pública

Una mayoría muy ajustada (50,04 % en contra frente a 49,96 % favor), de los eslovenos se opuso a eliminar la tasa con que se financia dos tercios del presupuesto de RTVS, tras el recuento del 99,97 % de los votos.

Sin embargo, la agencia de noticias eslovena STA destaca hoy que la diferencia de votos entre el 'no' y el 'si' no llega ni a las 700 papeletas, por lo que habrá que esperar al resultado definitivo incluyendo el voto por correo en los próximos días.

La coalición en el poder, liderada por el primer ministro ultranacionalista y populista Janez Jansa, defendió este referéndum, de carácter no vinculante, con el argumento de que nadie debería estar obligado a pagar por un medio de comunicado, al que el Ejecutivo acusa de falta de neutralidad.

La tasa mensual que cada hogar en Eslovenia paga por los servicios de RTVS es actualmente de unos 14 euros.

La oposición, por su parte, recordó que el Tribunal Constitucional avaló de forma repetida este sistema de financiación por considerarlo necesario para garantizar la independencia de RTVS frente a los partidos políticos y los anunciantes.

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El referendo fue criticado por asociaciones de periodistas eslovenos e internacionales, ya que pretende debilitar la independencia económica y editorial de RTVS.

Mientras que Eslovaquia, gobernada por el populista de izquierdas prorruso Robert Fico, ya ha eliminado la financiación de la radiotelevisión pública a través de una tasa, el Gobierno de Chequia, con el populista Andrej Babis al frente, pretende llevar adelante una reforma en ese mismo sentido, en medio de fuertes críticas.

La participación en el referendo de Eslovenia, junto con otros tres, fue del 54,55 %, un nivel récord para consultas celebradas en el pequeño país adriático de dos millones de habitantes.

En el único referendo vinculante celebrado ayer, los electores rechazaron con una 51 % de los votos reformar el marco legal de comisiones parlamentarias de investigación.

La oposición y numerosos juristas destacados advertían de que la enmienda propuesta limitaba el control constitucional y reducía las garantías legales de personas investigadas.