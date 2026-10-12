Filipinas da un paso clave para restringir el acceso de los menores a las redes sociales

Los legisladores aprobaron con una mayoría abrumadora (287 votos a favor y 3 en contra) la tercera lectura de este proyecto de ley, que además busca establecer una serie de mecanismos de seguridad para que los jóvenes de entre 13 y 17 años puedan acceder a las plataformas, conforme a la trasmisión en directo de la sesión.

Esta aprobación se da después de que el Senado respaldara el pasado jueves un proyecto de ley similar. Ahora, ambas cámaras deberán conciliar sus proyectos de ley y, posteriormente, presentar un borrador final para su aprobación presidencial.

La diferencia entre ambas versiones radica en que el proyecto de ley del Senado es más estricto y prohíbe a cualquier persona menor de 18 años crear cuentas en redes sociales.

Por su parte, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr, señaló el domingo tras revisar el proyecto del Senado que una prohibición general de las redes sociales podría provocar que los niños ocultaran sus actividades en línea y fueran más vulnerables ante el acoso y los abusos.

Filipinas aceleró el debate sobre el acceso de los menores a las redes sociales a raíz del tiroteo registrado en junio en una escuela de Tacloban, a unos 580 kilómetros al sureste de Manila, donde murieron tres estudiantes.

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Desde entonces el archipiélago ha sufrido otros dos incidentes similares -en agosto y septiembre- en centros educativos, uno de ellos retransmitido en directo por las redes sociales.

El debate filipino se produce mientras otros países ya han endurecido sus leyes sobre el acceso de menores a redes sociales.

Australia fue una de las pioneras al establecer desde diciembre de 2025 una edad mínima de 16 años para mantener cuentas en determinadas plataformas.

La legislación obliga a las compañías a adoptar medidas razonables para impedir que los menores de esa edad tengan cuentas y contempla multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares).

A finales de marzo, Indonesia se convirtió en el primer país del Sudeste Asiático en restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales consideradas de alto riesgo. La medida afectó inicialmente a plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, X, Bigo Live y Roblox, y podría alcanzar a unos 70 millones de menores.

Desde junio, Malasia también implementa un sistema de verificación de edad para impedir que los menores de 16 años abran cuentas en las principales redes sociales, dentro de su estrategia para reforzar la seguridad infantil en Internet.