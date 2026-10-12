Fondo Humanitario asigna 75 millones para responder a necesidades más urgentes de Haití

Con esta ayuda se busca atender las necesidades derivadas de la ola de violencia, el desplazamiento y la interrupción de los servicios esenciales en todo Haití.

Los diez proyectos que recibirán los recursos proporcionan asistencia de emergencia a unas 507.000 personas en 28 comunas prioritarias de los departamentos del Oeste, Centro y Artibonito, señaló OCHA en un comunicado.

Una parte de los fondos se destina directamente a tres consorcios de ONG haitianas "que a menudo operan en primera línea, allí donde la violencia armada limita gravemente el acceso humanitario", agregó OCHA.

Uno de los consorcios está liderado por una coalición que sitúa a mujeres en puestos de liderazgo para garantizar que la asistencia tenga en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y las niñas.

"Me resulta especialmente alentador ver a organizaciones lideradas por mujeres encabezar la respuesta de protección para mujeres y niñas", señaló la coordinadora Humanitaria de la ONU en Haití, Nicole Kouassi, quien destacó el trabajo que se hace con socios nacionales y locales ante la crisis política, social y económica que vive Haití, que incluso ha impedido la celebración de elecciones desde hace años.

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Los fondos, que son gestionados por OCHA, "permitirán proporcionar alimentos, agua potable, atención sanitaria y refugio de emergencia, además de protección para mujeres y niños en riesgo de abuso y explotación, apoyo médico y sicosocial para supervivientes de violencia sexual, tratamiento para niños con desnutrición aguda y asistencia a personas con discapacidad", indicó el comunicado.

El Fondo Humanitario para Haití ha recibido contribuciones por valor de 203 millones de dólares este año, incluidos 125 millones en marzo y otros 75 millones aportados por Estados Unidos en septiembre. Sin embargo, el Plan de Necesidades y Respuesta Humanitaria requiere para este año 880 millones de dolares.

Según Kouassi, "estos fondos ayudarán a mantener la respuesta y a proteger los logros alcanzados con gran esfuerzo en beneficio de millones de haitianos que se enfrentan al hambre, el desplazamiento y el colapso de los servicios, situando la protección en el centro de la acción, especialmente para las mujeres, las niñas y los niños expuestos a la violencia y la explotación".

Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití por la violencia de las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y otras partes del país y también son las presuntas responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas.

La violencia ha provocado además el desplazamiento de casi 1,5 millones de personas, la mitad de ellas en los últimos 18 meses.

Organismos internacionales calculan que en Haití unos 6,4 millones de personas, es decir la mitad de la población del país, necesitan asistencia humanitaria y cerca de seis millones sufren inseguridad alimentaria aguda.