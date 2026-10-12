Mundo
12 de octubre de 2026 a la - 15:00

Francia refuerza su posición en Eramet para garantizar su suministro de metales críticos

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París, 12 oct (EFE).- El Estado francés se convertirá en el primer accionista del grupo minero Eramet mediante su participación en una ampliación de capital de 500 millones de euros prevista en este cuarto trimestre de 2026 para reforzar la seguridad de suministro de minerales críticos, anunció este lunes el Ministerio de Economía.

Por EFE
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La operación, que se canalizará a través de la Agencia de Participaciones del Estado (APE), busca fortalecer la estructura financiera del grupo y respaldar su estrategia de extracción y transformación de metales esenciales para la transición energética y la soberanía industrial europea, indicó Economía en un comunicado.

Preciso que el Estado francés suscribirá acciones en proporción a su participación actual y adquirirá derechos de suscripción preferente adicionales a Sorame-CEIR, socio histórico de Eramet.

La operación contempla un nuevo pacto de accionistas y cambios en la gobernanza del grupo.

En la nota, el ministro francés de Economía, Roland Lescure, afirmó: "Esta operación refleja el compromiso del Gobierno con la independencia de Francia en el ámbito de los minerales y metales críticos, en un contexto de creciente competencia internacional y de necesidad de asegurar el suministro".

La transacción, prevista antes de finales de año, está sujeta a las autorizaciones regulatorias pertinentes, incluida una exención de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF) respecto a la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición.