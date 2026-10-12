Francia refuerza su posición en Eramet para garantizar su suministro de metales críticos

La operación, que se canalizará a través de la Agencia de Participaciones del Estado (APE), busca fortalecer la estructura financiera del grupo y respaldar su estrategia de extracción y transformación de metales esenciales para la transición energética y la soberanía industrial europea, indicó Economía en un comunicado.

Preciso que el Estado francés suscribirá acciones en proporción a su participación actual y adquirirá derechos de suscripción preferente adicionales a Sorame-CEIR, socio histórico de Eramet.

La operación contempla un nuevo pacto de accionistas y cambios en la gobernanza del grupo.

En la nota, el ministro francés de Economía, Roland Lescure, afirmó: "Esta operación refleja el compromiso del Gobierno con la independencia de Francia en el ámbito de los minerales y metales críticos, en un contexto de creciente competencia internacional y de necesidad de asegurar el suministro".

La transacción, prevista antes de finales de año, está sujeta a las autorizaciones regulatorias pertinentes, incluida una exención de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF) respecto a la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición.