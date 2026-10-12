Gobierno uruguayo celebra "la consolidación de un proceso de reducción de la pobreza"

Así lo anunció en conferencia de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien celebró que "95.000 compatriotas han salido de la línea de la pobreza".

El informe, publicado el pasado miércoles, revela que el 11,6 % de los hogares de Uruguay estuvo durante el primer semestre de 2026 bajo la línea de pobreza, mientras que un 1 % se mantuvo bajo la línea de indigencia.

En comparación con el primer semestre de 2025, las personas bajo la línea de pobreza descendieron al pasar de 17,7 % a 14,8 % y las personas bajo la línea de indigencia bajaron del 1,8 % a 1,2 %.

"Es una mejora importante, pero sabemos que falta mucho. Mi compromiso es seguir trabajando para que el crecimiento, el empleo y las políticas públicas mejoren las condiciones de vida para cada vez más uruguayos y uruguayas", escribió el presidente Orsi en su cuenta de X tras conocerse los datos.

Para el Gobierno, estos son datos "auspiciosos" que se asocian a un "incremento de los ingresos en las familias".

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Sánchez valoró que la pobreza infantil de los menores bajó de 32,4 % a 24,9 % y lo asoció a un incremento del empleo y a los ingresos que perciben las mujeres en el país.

"También tiene un efecto la inflación, porque al ser una inflación baja y los salarios y los ingresos de las familias crecen más, el poder de compra es mayor, y por lo tanto van saliendo de la línea monetaria de la pobreza", añadió Sánchez.

En 2025, un 16,6 % de las personas en Uruguay estuvo bajo la línea de pobreza, mientras que un 1,7 % se mantuvo bajo la línea de indigencia.

Según la metodología del INE, un hogar es considerado indigente o pobre extremo si el ingreso disponible ajustado per cápita del hogar es inferior al valor de la canasta básica alimentaria (CBA).

Mientras que un hogar es considerado pobre si el ingreso disponible ajustado del hogar es menor al de la línea de pobreza determinada para ese hogar, que se construye "teniendo en cuenta la CBA, el número de integrantes y la canasta básica no alimentaria".

Esta metodología de medición no permite hacer una comparación con otros países de la región por ser diferente. De hecho, al presentar el informe de 2024, las autoridades advirtieron que para comparar se debía recurrir a un algoritmo consistente a través de los países, como los de la Cepal o el Banco Mundial.