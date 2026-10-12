Incautan 69 bloques de cocaína y detienen a cuatro personas en aguas de Puerto Rico

Los detenidos tienen entre 19 y 35 años, detalló la Policía local en un informe, que no alcara nacionalidades.

De acuerdo con la nota, sobre las 12:50 hora local (16:50 GMT) una llamada confidencial alertó a las autoridades sobre una embarcación con cuatro ocupantes y varios bultos sospechosos cerca de la costa este de Puerto Rico.

Posteriormente, personal de la FURA divisó una embarcación marca Trophy, de 24 pies (8 metros) de eslora y equipada con un motor de 250 caballos de fuerza, cerca del área del islote de Palomino.

Los agentes iniciaron un seguimiento y, durante la intervención, los tripulantes lanzaron los bultos al agua.

Las autoridades recuperaron los fardos, que contenían un total de 69 bloques de aparente cocaína, y después detuvieron a los individuos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, en Puerto Rico, asumió la jurisdicción del caso.