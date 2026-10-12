Incautan más de 50 objetos prohibidos en un centro de rehabilitación juvenil de Lima

El ministerio precisó que el centro juvenil "alberga a internos mayores de edad de alta peligrosidad" y que entre los objetos incautados estuvieron pipas artesanales, además de otros artículos.

Al respecto, el director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega, dijo que se trató de "uno de los mayores hallazgos de objetos prohibidos de los últimos meses".

"Por ello, en coordinación con el INPE, estamos implementando acciones de control más rigurosas en los ingresos al establecimiento penitenciario, así como se ha dispuesto el cambio total del personal, para recuperar el principio de autoridad y trabajar en una reinserción real entre la población interna", anunció.

El Ministerio de Justicia sostuvo que estas acciones forman parte de la estrategia "para fortalecer el orden, prevenir situaciones que comprometan la seguridad y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del tratamiento socioeducativo de los jóvenes en conflicto con la ley penal".

La operación se realizó en el penal de Ancón II, donde se encuentra el anexo del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Lima, por el Pronacej, con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

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El Ministerio de Justicia informó que desde agosto pasado el Pronacej ha realizado más de 500 requisas, 571 operativos ordinarios, 27 operativos conjuntos con instituciones aliadas y dos grandes operativos simultáneos a nivel nacional.