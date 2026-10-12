Incendio en depósito de combustible en Cuba deja varios heridos, uno crítico y otro grave

El siniestro, que se produjo la víspera durante la apertura de un contenedor con recipientes de combustible, causó quemaduras en el 31 % de la superficie corporal a Hermes Soria, de 47 años, quien permanece en estado crítico.

Además, Luis Roberto Tamayo, de 36 años, está en estado grave con lesiones que afectan el 16 % del cuerpo, puntualizaron los reportes locales.

De acuerdo con los medios de la provincia, los dos hombres se mantenían estables, aunque bajo evaluación médica.

Los reportes indican que el isotanque donde se generó el fuego contenía gasolina y el incendio fue calificado de gran magnitud.

Hasta el momento, no se han precisado públicamente las causas definitivas del incidente, ni la magnitud de los daños materiales.

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El siniestro se produce en un contexto marcado por una severa crisis energética en Cuba, agravada por las sanciones y el bloqueo petrolero de EE.UU., que ha cortado las importaciones estatales de combustible.

Sin embargo, las compras de combustibles en el exterior, especialmente de gasolina y diésel para la transportación, ha aumentado exponencialmente este año por parte del sector privado cubano, que lo importa mayormente en isotanques.

Este método ha motivado la alerta de las autoridades y el cuerpo de bomberos para prevenir la ocurrencia de incendios y accidentes.

Cuba no es ajena a los incendios en instalaciones de combustibles. En agosto de 2022 la base de supertanqueros de la provincia de Matanzas (occidente), la principal infraestructura de reservas estratégicas del país, ardió en llamas tras la caída de un rayo.

La isla tardó una semana en controlar el incendio, que se convirtió en el mayor desastre industrial en la historia reciente del país y se cobró la vida de 17 personas.