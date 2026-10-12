Irán insiste en que la seguridad no regresará a Ormuz mientras continúe la guerra

“Mientras Estados Unidos siga generando inseguridad en esta vía marítima y en la región mediante el bloqueo naval y la guerra económica, medidas de las que se enorgullece pese a que constituyen actos de agresión militar contra un país, la seguridad no regresará a esta vía”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático sostuvo que Teherán no está satisfecho con la actual situación en la estratégica vía “ya que la seguridad del estrecho de Ormuz es de vital importancia” para el propio país persa.

Al mismo tiempo negó que la navegación y el transporte de petróleo por Ormuz haya vuelto a la normalidad tal y como se mantiene desde Estados Unidos.

“Pueden seguir afirmando que el estrecho de Ormuz ya no es un factor relevante y que Irán ha perdido su influencia, pero nosotros seguiremos con nuestro trabajo”, sostuvo Bagaei.

En este sentido señaló a la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones contra las exportaciones de combustible ruso para importar diésel y moderar su precio en territorio estadounidense.

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“Si fuera cierto que los problemas se han resuelto, Estados Unidos no tendría necesidad de recurrir a Rusia para superar sus dificultades (con el combustible). Esa petición de ayuda es, por sí misma, una clara prueba de que los problemas persisten”, indicó Bagaei.

Las declaraciones del diplomático iraní se producen en medio de una escalada de ataques petroleros en el estrecho de Ormuz en los últimos días, lo que ha provocado que el tránsito de petróleo por esta estratégica vía cayera de nuevo.

Los ataques se contra ataques contra petroleros en Ormuz en medio de las advertencias de la Guardia Revolucionaria iraní de que no permitirá el paso de buques sin su permiso, mientras Estados Unidos trata de recuperar el tránsito de buques en una vía cercana a Omán.