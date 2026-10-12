Israel detiene a tres activistas extranjeros en Cisjordania y aprueba deportarlos

La Policía, que no detalla la nacionalidad de los detenidos, indica que fueron arrestados este domingo después de que fotografiaran a soldados israelíes en un puesto de control israelí cerca de un asentamiento israelí en la zona de Hebrón, en el sur de Cisjordania ocupada.

"Se reveló que uno de los individuos preside una organización antiisraelí", dice la Policía.

Uno de los activistas, añade, preside la organización francesa 'Agir pour la Palestine' (Actuar por Palestina), que secunda la campaña internacional BDS de boicot contra Israel.

Este cuerpo de seguridad indica que los activistas fotografiaron el puesto de control y a los soldados que había allí, y que en una revisión de sus pertenencias encontraron que habían hecho imágenes de otros soldados de ese puesto.

La Policía explica que informó a "los representantes del consulado correspondiente", que no detalla, que los activistas fueron interrogados durante la noche del domingo en la comisaría de Hebrón y luego quedaron detenidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este lunes, fueron trasladados a una audiencia ante la Autoridad de Inmigración israelí, que decidió expulsarlos de Israel en un plazo de 24 horas.