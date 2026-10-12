Kallas dice que aún no han visto que Rusia respete el alto el fuego energético en Ucrania

"Acogemos con satisfacción el alto el fuego en el sector energético mientras se mantenga, aunque aún no hemos visto que Rusia también lo respete", indicó Kallas ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Exteriores.

Agregó que le gustaría que el alto el fuego incluyera además "que no se matara a nadie".

"No solo se trata de la energía, pero la energía es extremadamente importante porque el invierno va a ser frío, y por eso es importante que no se aplique únicamente a las refinerías; Ucrania tiene una y Rusia tiene muchas, así que sin duda (el acuerdo) beneficia a los rusos", comentó.

Los ministros europeos abordarán con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, la situación en su país, y aprobarán oficialmente sanciones selectivas contra unas 1.600 personas y entidades relacionadas con el complejo industrial-militar ruso, además de otras medidas restrictivas contra responsables de las últimas elecciones fraudulentas celebradas por Moscú en los territorios ocupados de Ucrania.

"Creemos que solo la presión sobre Rusia dará resultado. Rusia ha iniciado esta guerra, no debemos olvidarlo", insistió Kallas, quien opinó que las sanciones "funcionarían mucho mejor" si Estados Unidos estuviera en sintonía en ese aspecto con la UE.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

Los bombarderos de Kiev contra refinerías rusas han contribuido a mayor escalada de los precios del diésel, ya de por sí afectados por el choque de oferta provocado por la guerra de Irán, debido al peso que Rusia tiene en las exportaciones globales de este combustible.

Preguntada por la petición de Trump de elecciones en Ucrania, Kallas recordó que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ya ha dicho que estaría dispuesto a convocarlas lo antes posible si hubiera un alto el fuego.

"Pero las elecciones siempre suponen un enfrentamiento entre diferentes grupos dentro del país, mientras que los ataques provienen del exterior, y por eso es realmente importante mantener a la población unida mientras dure la guerra. Si se ejerce presión sobre Rusia para que ponga fin a esta guerra, estoy segura de que Ucrania celebrará elecciones", explicó.

Para la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, "Ucrania es un país soberano, y solo ellos mismos, en Ucrania, decidirán sobre las elecciones y sobre su futuro".

"Espero que consigamos mucho apoyo internacional para este país, que está haciendo un trabajo increíble. No hay ningún otro país que esté haciendo tanto: estar en guerra, luchar por la supervivencia y, al mismo tiempo, llevar a cabo reformas y formar parte del proceso de adhesión" a la UE, destacó a su llegada a la reunión.

También opinó que lo que ocurre actualmente en Ucrania "no es una guerra", sino que "se trata de actos terroristas" contra la población o las infraestructuras civiles.