La producción industrial de México se eleva un 3,5 % interanual en agosto

El dato, con base en cifras originales, fue resultado del ascenso anual de la construcción (7,5 %), las industrias manufactureras (3,2 %) y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural (1,6 %) y pese al retroceso del 0,8 % en la minería.

Por otro lado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) subió en agosto un 0,6 % frente a julio, en términos reales y con cifras desestacionalizadas, mientras que a tasa anual avanzó un 3,6 %.

El avance mensual se explicó por alzas en las manufacturas (1,2 %) y el sector energético (1,2 %), y pese a la caída en la minería (1,6 %), mientras que la construcción no registró variación.

En el acumulado de enero a agosto, la actividad industrial mexicana avanzó un 0,8 % respecto al mismo periodo de 2025 gracias a las subidas en la minería (2,9 %), en la construcción (3,5 %) y en la energía, agua y gas (0,2 %) pese al retroceso en las manufacturas (-0,3 %).

Las cifras se conocen en medio de señales de recuperación de la economía mexicana en 2026, después del débil crecimiento del 0,6 % registrado en 2025.

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El Inegi informó en agosto de que la economía mexicana creció un 1,4 % trimestral entre abril y junio, impulsada por los sectores agropecuario, industrial y de servicios, pese a la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos y la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).