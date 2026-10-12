La UE establece una nueva misión de apoyo a las fuerzas de seguridad y defensa del Líbano

La EUSM Líbano, inscrita en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), tendrá un mandato inicial de tres años y servirá para "reafirmar el compromiso de la UE de apoyar la estabilidad, la soberanía y las instituciones estatales" libanesas, indicó el Consejo de la UE en un comunicado.

El objetivo, según el Consejo, es contribuir a la paz y la seguridad en el Líbano, apoyar el fortalecimiento de las instituciones estatales y promover una estabilidad duradera de conformidad con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En este contexto, la misión trabajará para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas Libanesas y de las Fuerzas de Seguridad Interna, así como para apoyar la gobernanza en materia de seguridad marítima, explicó la institución.

La misión dará asesoramiento para "reforzar el control territorial, la seguridad fronteriza y la seguridad interna", resumió la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que consideró hoy que puede estar operativa en dos meses.

La EUSM Líbano contará con un pilar militar y otro civil, que operarán bajo un mandato político unificado mientras llevan a cabo tareas complementarias en sus respectivas áreas de competencia, detalló el Consejo.

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El pilar militar proporcionará apoyo en materia de asesoramiento y formación para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas libanesas en materia de seguridad fronteriza y marítima, incluyendo la vigilancia y el control de las fronteras terrestres, la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, la lucha contra el contrabando y la coordinación operativa.

Por su parte, el pilar civil prestará apoyo a las Fuerzas de Seguridad Interna mediante asesoramiento y formación especializada destinados a reforzar las capacidades operativas y a desarrollar estructuras de formación sostenibles, también en ámbitos como la ciberdelincuencia y la lucha contra el contrabando.

Asimismo, prestará apoyo al refuerzo de la gobernanza en materia de seguridad portuaria, incluido el puerto de Beirut.

La misión facilitará y complementará además la ayuda de la UE prestada a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) y coordinará estrechamente su actuación con las instituciones de la UE, los Estados miembros, las Naciones Unidas y otros socios internacionales que prestan apoyo al sector de la seguridad del Líbano.

A continuación, tras la decisión de hoy, se desarrollará la planificación operativa con vistas al despliegue futuro de la misión.

El Consejo deberá adoptar una decisión por separado para poner en marcha la EUSM Líbano, una vez completada la planificación operativa.

En julio pasado, el Consejo ya había aprobado un concepto de gestión de crisis para una posible misión de la PCSD en el Líbano, y ha decidido finalmente establecerla tras una invitación de las autoridades libanesas.

Fuentes comunitarias han descartado que esta nueva misión vaya a sustituir las funciones de la FINUL, la misión de la ONU desplegada en el sur del Líbano, que será clausurada a finales de año.