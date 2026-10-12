La UE sanciona a 77 personas por las elecciones "ilegales" a la duma de Rusia en Ucrania

La UE recordó la condena de esas "elecciones" en los territorios de Ucrania "temporalmente ocupados, lo que infringe el derecho ucraniano e internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y socava la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", indicó el Consejo (que representa a los países de la UE) en un comunicado.

Las listas aprobadas incluyen a 74 candidatos que se presentaron a las elecciones por distintos partidos en las autodenominadas "República Popular de Donetsk" y "República Popular de Lugansk", así como en las regiones de Zaporiyia y Jersón, y en la "República de Crimea y la ciudad de Sebastopol".

Para la UE, al presentarse a las elecciones, estas personas "han contribuido activamente a los esfuerzos por legitimar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a mantener la ocupación ilegal rusa de territorios ucranianos".

Por los mismos motivos, el Consejo impuso sanciones a tres miembros de la Comisión Electoral Central de la Federación Rusa por "organizar las elecciones fraudulentas".

Las personas incluidas en la lista de hoy están sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por territorios de la UE, así como la congelación de sus activos.

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Además, los ciudadanos y las empresas europeas tienen vetado poner a su disposición fondos, activos financieros o recursos económicos.

El pasado 21 de septiembre la Unión Europea afirmó que las elecciones a la Duma o cámara de diputados estatal de Rusia habían puesto de manifiesto la cada vez mayor "erosión democrática" y creciente autoritarismo en Rusia.

En septiembre, el Consejo adoptó ya sanciones contra diez personas por apoyar la represión de la oposición democrática y socavar gravemente la democracia y el estado de derecho en Rusia.