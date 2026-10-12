La UE urge a acelerar acción de clima y de biodiversidad de cara a las cumbres de la ONU

Los ministros de Medio Ambiente de los Veintisiete aprobaron en Luxemburgo dos conjuntos de conclusiones que fijan las posiciones de la UE para la COP17 de biodiversidad, que se celebrará del 19 al 30 de octubre en Ereván (Armenia), y para la COP31 sobre cambio climático, prevista del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía).

En la cumbre bienal de biodiversidad convocada por Naciones Unidas, la UE defenderá acelerar la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad acordado en 2022, que incluye el objetivo de proteger al menos el 30 % de las zonas terrestres y marinas del planeta para 2030, según un comunicado difundido por el Consejo de la UE.

"En una era en la que tanto el multilateralismo como la protección de la naturaleza están sometidos a prueba, la UE sigue firmemente comprometida con lograr resultados positivos para la biodiversidad en la COP17", señaló el ministro de Estado irlandés responsable de Naturaleza, Patrimonio y Biodiversidad, Christopher O'Sullivan.

Los Veintisiete reclamarán integrar la protección de la biodiversidad en el conjunto de las políticas y sectores económicos sobre la base de "evidencias científicas sólidas", así como aumentar la financiación pública y privada y explorar fórmulas innovadoras, entre ellas los créditos de naturaleza de "alta integridad".

"No puede rebajarse la ambición acordada" en el Marco Mundial de Biodiversidad, añadió el responsable irlandés, que pidió acelerar la acción mundial y renovar los esfuerzos para integrar la biodiversidad "en toda la economía y la sociedad".

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En materia climática, la UE reconoce que "es probable que se supere" el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados, pero reclama una acción "urgente y ambiciosa" para evitar "cada fracción adicional de grado de calentamiento" y regresar posteriormente a una trayectoria compatible con ese límite.

Los ministros consideran que la vía de "sobrepasamiento, pico y descenso" constituye "la mejor opción restante" para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados a finales de siglo.

La UE sostiene que la COP31 debe marcar un "salto cualitativo" en la aplicación del Acuerdo de París y reclamará la ejecución efectiva de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), los planes climáticos de cada país, así como la presentación urgente de los que todavía faltan.

Los Veintisiete insisten además en aplicar los resultados del primer balance mundial del Acuerdo de París, incluida la "transición para abandonar los combustibles fósiles" y la aceleración de la transición hacia las energías limpias, con la "electrificación limpia" como uno de sus componentes.

La Unión Europea quiere también que la COP31 reserve espacio suficiente para debatir los esfuerzos de mitigación y orientar el segundo balance mundial del Acuerdo de París.

Los ministros recalcaron, además, en las conclusiones adoptadas que la mitigación y la adaptación son "complementarias" y esenciales para afrontar el cambio climático.

"El momento de actuar es ahora. La COP31 debe ser el punto de inflexión en el que los compromisos se conviertan en una realidad tangible", declaró el ministro irlandés de Clima, Energía y Medio Ambiente, Darragh O'Brien.

O'Brien añadió que, dado que "el cambio climático no perdona a ningún país", una verdadera resiliencia climática exige cooperación mundial y aseguró que la UE está dispuesta a liderar la transición para abandonar los combustibles fósiles y acelerar el despliegue de energías limpias.