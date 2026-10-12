La UE y Londres retomarán su cumbre el 20 de noviembre en Bruselas

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, serán los encargados de recibir al primer ministro británico, Andy Burnham.

"Nuestra seguridad y nuestra prosperidad están estrechamente entrelazadas, por lo que es esencial una sólida asociación entre nosotros", afirmó Costa en un comunicado, en el que definió a ambos como "socios afines".

Los líderes repasarán los progresos en defensa y seguridad, energía, normas agroalimentarias, clima, contactos entre ciudadanos, migración y cooperación policial y judicial, y debatirán los próximos pasos de la relación, según el Consejo.

También abordarán cuestiones globales y regionales de interés mutuo, con la paz y la seguridad en Europa como telón de fondo, añade el comunicado.

La cumbre estaba prevista inicialmente para el 22 de julio, también en Bruselas, pero se aplazó tras la dimisión del entonces primer ministro, Keir Starmer, el 22 de junio.

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Una primera cita se celebró en Londres el 19 de mayo de 2025, en la que ambas partes suscribieron un acuerdo que elimina barreras comerciales, extiende la cooperación pesquera y abre la puerta a la movilidad juvenil, aunque sin poner en cuestión los fundamentos del Brexit ni aludir en ningún momento a un eventual retorno del Reino Unido al bloque comunitario.