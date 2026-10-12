Los descendientes de españoles nacionalizados por la ley de nietos no podrán votar

La ley de nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Para su aplicación, el Gobierno español aprobó una instrucción para indicar que se "presumirá" la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.

Iustitia Europa y el partido de extrema derecha Vox recurrieron la medida y el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los afectados.

Tras el adelanto electoral, la Abogacía del Estado pidió que se levantara esta medida cautelar para que los afectados pudiera votar.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado argumentaron la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.

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El Supremo desestimó hoy el recurso de reposición de la Abogacía del Estado, con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección.

Tras conocerse esta decisión judicial, el Gobierno español lamentó la noticia.

"Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos", se dolió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaskas, en una conversación informal con periodistas durante la recepción oficial por la Fiesta Nacional.