Macron anuncia acuerdo inminente con Alemania para proteger industria europea de automóvil

"Estamos ultimando un acuerdo con nuestros socios alemanes para que Europa pueda avanzar y proteger mejor nuestra industria" automovilística, declaró Macron a su llegada al 91 Salón del Automóvil de París.

Aunque rehusó entrar en detalles, sí que aseguró que el acuerdo permitirá establecer mayor flexibilidad en la aplicación de las políticas industriales europeas y definir requisitos de contenido europeo para los vehículos y sus componentes.

Asimismo, indicó que el pacto también abordará el ámbito geográfico de aplicación del acelerador industrial europeo y medidas específicas para los vehículos ligeros.

"Estamos a punto de alcanzar un acuerdo muy importante, porque permitirá definir el ámbito geográfico de aplicación del acelerador industrial y de nuestras grandes decisiones", aseguró el presidente francés.

Macron señaló que el acuerdo también permitirá adoptar un enfoque "pragmático" respecto a objetivos de descarbonización y establecer medidas para los llamados vehículos ligeros.

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Preguntado sobre el calendario del acuerdo, Macron señaló que espera que "sea cuestión de horas, o quizá de uno o dos días", aunque advirtió de que las conversaciones de la coalición alemana imponían ciertas limitaciones políticas que Francia respetaba.

No obstante, declaró que las negociaciones entre ambos gobiernos han sido intensas y que el pacto responde a las demandas de los fabricantes europeos.

"Hay toda una serie de medidas muy importantes que vamos a finalizar en este acuerdo. Son medidas esperadas y que han sido objeto de un trabajo muy intenso entre nuestros gobiernos", dijo.