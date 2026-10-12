Macron condena la violencia en las protestas estudiantiles y pide orden, diálogo y respeto

"No voy a aprobar ni justificar ningún tipo de violencia", declaró Macron a la prensa, poco antes de que se conociera que un menor disparó hoy en un instituto del sur de Francia al director del centro y a una profesora, cuyas vidas no corren peligro.

En sus declaraciones a la prensa en el Salón del Automóvil de París, Macron se refirió a los incidentes protagonizados por algunos estudiantes y otras personas en las semanas anteriores que, según dijo, aprovechan las protestas para provocar incendios, causar destrozos o ejercer la violencia.

"Eso es inaceptable", afirmó el presidente francés, quien pidió mantener "orden y respeto" sin dejar de atender mediante el diálogo las demandas de mejora planteadas por los alumnos cuando comienza una nueva semana de protestas en el país, que arrancaron en septiembre en un liceo de las afueras de París.

"Que haya estudiantes de secundaria que se expresen, reflexionen sobre su futuro y sobre cómo mejorar sus condiciones de trabajo y aprendizaje me parece algo positivo", estimo el jefe de Estado francés, tras reconocer que los alumnos de esta generación han atravesado experiencias difíciles, como la pandemia de Covid-19 o las consecuencias de los atentados yihadistas que marcaron a Francia.

Incidió, por ello, en la necesidad de continuar con las conversaciones entre profesores, familias, estudiantes y responsables locales para abordar los problemas de los centros educativos.

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Entre las principales preocupaciones de los alumnos figuran la organización de los horarios escolares y las condiciones de aprendizaje, cuestiones que requieren consultas y tiempo antes de que puedan adoptarse decisiones, según Macron.

Se refirió también a las sustituciones de profesores ausentes, que su Gobierno pretende atajar con la activación de tres mil maestros.

"Estos asuntos requieren tiempo, consultas, diálogo y respeto", recalcó, al tiempo que estimó que el Ejecutivo debe centrarse en aplicar soluciones en lugar de multiplicar los anuncios.