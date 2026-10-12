Macron pide no ceder ante Rusia y cuestiona la tregua energética anunciada por Trump

"No tenemos hoy ninguna razón objetiva para cambiar nuestra posición", declaró Macron a la prensa durante una visita al Salón del Automóvil de París, al ser preguntado por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la compra de diésel ruso y que comentase que Ucrania debería tener un líder capaz de alcanzar un acuerdo de paz con Moscú.

Macron, por su parte, dijo no haber constatado una tregua energética por parte de Rusia en las últimas 48 horas, pese al anuncio de Trump de un supuesto acuerdo entre Moscú y Kiev para suspender los ataques contra infraestructuras energéticas.

"Los hechos demuestran que los rusos han seguido bombardeando infraestructuras energéticas en las últimas horas", dijo el presidente francés, quien avanzó que hablará con su homólogo estadounidense durante la jornada.

Y subrayó: "Sí a buscar un alto el fuego en el ámbito energético y también en el mar Negro, y a reanudar las conversaciones de paz. No a ceder ante la amenaza rusa".

Macron insistió en que cualquier avance diplomático debe estar respaldado por hechos sobre el terreno y no implicar concesiones, al tiempo que reiteró que París apoya un alto el fuego, la reanudación de las negociaciones de paz y los esfuerzos para garantizar la seguridad también en el mar Negro.

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Defendió que no se impongan restricciones a las exportaciones entre los socios del G7 y que se liberen reservas estratégicas de combustible para contribuir a aliviar la presión sobre el mercado energético, una medida que Francia ya está aplicando.