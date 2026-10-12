Madise asume la Presidencia de Estonia y apela a la participación ciudadana

Madise, de 51 años, prestó juramento ante el Parlamento estonio, o Riigikogu.

Fue elegida jefa de Estado del país báltico menos poblado por el Riigikogu el 2 de septiembre como única candidata a suceder a Alar Karis, quien presidió Estonia desde 2021.

En su primer discurso como presidenta, Madise abordó cuestiones de actualidad, como la guerra contra Ucrania, pero también hizo un llamamiento a una mayor solidaridad, tolerancia, amabilidad e implicación ciudadana.

"Ucrania debe recibir todo el apoyo imaginable para que termine la guerra de agresión contra el país y se alcance una paz justa y duradera. Para que los criminales de guerra puedan ser castigados y el agresor pague por los daños causados", señaló.

"Debe demostrarse de manera convincente en todo el mundo que el derecho internacional, un orden mundial basado en normas y la protección de los derechos humanos benefician a la mayoría de los países y a todas las personas", afirmó además la jurista.

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Madise subrayó que todas las personas en Estonia deben poder sentir que ellas mismas, sus vidas, su trabajo y sus creaciones tienen valor, con independencia de sus opiniones, estilos de vida, gustos y lenguas maternas.

La presidenta también afirmó que la solidaridad ciudadana era una característica importante de la sociedad estonia que debía preservarse y reforzarse.

"Quizá no nos demos cuenta de ello todos los días, o hayamos olvidado que en la mayor parte de Estonia siguen teniendo un gran valor la amabilidad, el trabajo sencillo, la sabiduría campesina y la ayuda mutua", afirmó.

La presidenta destacó, asimismo, la importancia de la participación cívica y política de todos los estonios.

"La indiferencia es enemiga de una sociedad democrática libre, al igual que la pérdida de esperanza en el futuro y el simple ruido. El Estado de derecho no se sustenta únicamente en las leyes, sino también en la confianza y en la certeza de que las normas se aplican a todos y de que las personas reciben un trato justo", dijo.

Madese, que participó en la preparación de la reforma constitucional sometida a referéndum en 2003 en relación con la adhesión de Estonia a la Unión Europea (UE), también abordó los retos que afronta Estonia como país de referencia en materia digital, en su camino hacia la adopción generalizada de la inteligencia artificial.

"La brecha digital no deja de extenderse y profundizarse dentro de las sociedades, provocando una gran pobreza, sufrimiento y resentimiento en algunos lugares, y agravándose con cada año o mes que pasa. Por eso, es necesario llegar a un acuerdo para que la inteligencia artificial sea accesible" a todos y para que "esté al servicio de la humanidad, y no al revés", declaró Madise.

Nacida como Ülle Anton en Tartu el 11 de diciembre de 1974, Madise procede de una familia vinculada al mundo jurídico.

Su padre, Tõnu Anton, fue magistrado del Tribunal Supremo de Estonia, mientras que su marido, Lauri Madise, es abogado y juez.

Se licenció 'cum laude' en Derecho por la Universidad de Tartu en 1998 y obtuvo un máster en Derecho en la misma universidad en 2001, y en 2007 completó un doctorado en la Universidad Técnica de Tallin.

Antes de entrar en la Cancillería de Justicia, desarrolló una carrera académica y ocupó diferentes puestos relacionados con la administración y las instituciones del Estado.