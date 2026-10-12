Mansouri sella coalición de centro-izquierda para gobernar en Marruecos

La coalición estará integrada por el PAM, Istiqlal (PI, nacionalista), Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y Progreso y Socialismo (PPS).

En un comunicado conjunto, las cuatro formaciones señalaron este lunes que la alianza reúne a partidos con "afinidad ideológica y política", unidos en torno a una "visión reformista", y que acompañará la ambición de construir "un Marruecos en ascenso que avance a una sola velocidad".

El acuerdo llega después de que el rey Mohamed VI encargara a Mansouri, que ocupa el cargo de coordinadora nacional del PAM, la formación del nuevo Ejecutivo.

Las consultas entre las cuatro formaciones, según el comunicado, abordaron los desafíos internos y externos del país y buscaron responder a las expectativas ciudadanas de condiciones de vida dignas, más libertades y derechos, justicia social, equidad territorial y prosperidad económica.

Los partidos subrayaron el carácter histórico del nombramiento de Mansouri, la primera mujer que encabezará un Gobierno en Marruecos, y se comprometieron a proponer ministros que reúnan "competencia, sensibilidad política, honradez e integridad" para formar un Ejecutivo "cohesionado y fuerte", capaz de aplicar un programa que se elaborará "a la mayor brevedad".

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La coalición de PAM, PI, USFP y PPS suma 207 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes (cámara baja del Parlamento de Marruecos), nueve por encima de la mayoría absoluta, según los resultados de las elecciones legislativas.

Las legislativas, celebradas el pasado 23 de septiembre, registraron una participación del 38,08 %, la más baja desde 2007. A las urnas acudieron unos seis millones de los 15,8 millones de electores inscritos en un censo de alrededor de 28 millones de personas con derecho a voto en Marruecos.

Precisamente, el desarrollo de la negociación para la formación del nuevo Gobierno fue uno de los argumentos esgrimidos para justificar la ausencia de representación de alto nivel en la recepción organizada por la Embajada de España en la capital marroquí con motivo de la Fiesta Nacional.

Esa ausencia se produjo en un contexto marcado por las tensiones bilaterales entre Madrid y Rabat tras la crisis de Ceuta y en vísperas de la visita de los Reyes a esa ciudad autónoma española.