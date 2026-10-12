Más de 17.000 afectados por las lluvias desde finales de agosto en Ecuador

La institución, que ya había informado de un muerto como consecuencia de las lluvias, apuntó que se reportaron más de 326 eventos adversos por lluvias afectando en diferente medida a 22 de las 24 provincias del país, y detalló que los eventos más recurrentes han sido inundaciones (54,91 %), y deslizamientos (20,25 %).

Desde el pasado 29 de agosto -cuando se declaró la alerta roja en el país por la evolución y amenazas directas del Fenómeno de El Niño- las provincias con mayor impacto a la población fueron las costeras de Esmeraldas, Guayas y Manabí, así como la tropical de Los Ríos, la amazónica de Orellana y las andinas de Imbabura y Pichincha.

Cerca de 4.900 viviendas han resultado afectadas en el país por las lluvias, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por la SNGR.

Según la titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, se estima que más de 1,3 millones de personas podrían ser afectadas, de las cuales 145.523 podrían llegar a una condición de damnificadas. Al momento hay 1.306 personas perjudicadas, según la SNGR.

Lozano recordó que el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha previsto un presupuesto consolidado interinstitucional de 650 millones de dólares para prevención, reducción del riesgo y respuesta frente a El Niño.