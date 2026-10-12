Merz dice que quienes tiendan la mano a la ultraderecha no representan a la CDU

"Los diputados que hacen algo así, los que ofrecen su mano para facilitar una elección de este tipo, no tienen cabida en la CDU", afirmó Merz en alusión a la elección la semana pasada al político de ultraderecha Tobias Rausch como máxima autoridad parlamentaria regional en Sajonia-Anhalt.

Rausch resultó elegido como presidente del parlamento regional de Sajonia-Anhalt con 48 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones.

AfD tiene 39 escaños en la cámara de Sajonia-Anhalt lo que, sumados a los cinco escaños de la populista de izquierda Alianza Sarah Wagenknecht (BSW), que había anunciado que votaría por Rausch, hubieran alcanzado para una mayoría de 44 votos.

Hay cuatro votos que salieron de los otros grupos parlamentarios y se sospecha desde el día de la votación que esos otros cuatro votos salieron de las filas del grupo parlamentario de la CDU.

"Lo ocurrido en Magdeburgo era de antemano bastante grave ya que AfD tenía los votos necesarios para elegir un presidente del parlamento", agregó el canciller en una comparecencia ante los medios tras una reunión de la dirección de la CDU.

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AfD logró una arrolladora victoria el pasado 6 de septiembre en Sajonia-Ahnalt, pues quedó como primera fuerza con un 43,79 %, por delante de la CDU (17,23 %), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 9,30 %), Los Verdes (8,93 %) y la Izquierda (8,56 %).